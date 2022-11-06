Президент Польши заявил, что Варшава больше не пойдет на уступки Еврокомиссии по вопросу реформ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика больше не намерена делать уступки Еврокомиссии, чтобы получить средства.

В июне текущего года Еврокомиссия утвердила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши, который предполагал выделение 23,9 млрд евро в дотациях, а также 11,5 млрд евро в виде кредитов. При этом Варшава могла получить средства только при выполнении всех условий ЕК, связанных с судебной реформой и ликвидацией дисциплинарной палаты Верховного суда республика. Второй этап уже выполнен.

«Насколько мне известно, мы выполнили все условия для получения средств из Национального плана восстановления, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается», - заявил польский президент в интервью изданию «Сети».

Дуда отметил, что с польской стороны было проявлено «слишком много доброй воли», а в Европейском союзе есть «группа из Польши», политика которой противоречит интересам самой республики. Кроме того, глава государства заявляет, что политические оппоненты из либерально-левого лагеря намерены во что бы то ни стало добиться смены правительства в стране.