Глава МИД ФРГ заявила, что человечество движется к пропасти Фото: REUTERS

Потепление на два с половиной градуса и более станет для мира падением в пропасть. Такое мнение высказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что окажет разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть», - приводит издание Welt заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства, сделанное в преддверии Всемирной климатической конференции.

Бербок отметила, что сегодня у человечества есть все инструменты, которые помогут ограничить климатический кризис, сдержав потепление на полтора градуса.

Тем временем, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерреш рассказал, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала последние восемь лет самыми жаркими с момента начала метеоролоогических наблюдений.