Поезд сошел с рельсов в центре Сеула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поезд сошел с рельсов в центре Сеула в воскресенье, 6 ноября. В результате происшествия по меньшей мере 30 человек получили ранения.

Как передает агентство Yonhap, инцидент произошел в 20:55 по местному времени (14:55 по московскому времени). В момент происшествия в поезде находились 275 пассажиров. На данный момент ведется расследование обстоятельств и причин произошедшего. Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, в декабре 2018 года в Южной Корее сошел с рельсов скоростной поезд, в котором в тот момент находилось 198 пассажиров, а в результате происшествия пострадали 14 человек. Как писал сайт KP.RU, поезд направлялся из южнокорейского города Каннын в столицу страны, авария произошла примерно в половину восьмого утра по местному времени (01.30 по московскому времен) в 237 километрах от Сеула, когда состав еще не успел разогнаться и шел со скоростью 103 км/ч.