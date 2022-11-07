Пушков раскрыл обманчивый образ Джонсона Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является хладнокровным политиком, которому удается скрываться за "образом лохматого увальня". Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

- Это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня, - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Пушков также отметил, что Джонсон, когда "охотно рассказывал о своих одесско-русских корнях по линии деда и о том, что ощущает свою причастность к России".

Ранее сайт KP.RU писал, что 7 июля 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он заявлял о планах покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это "его долг".