BTV: Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии Фото: REUTERS

Прибывшие в Болгарию украинские беженцы пожаловались на условия проживания в буферном центре в Елхово. Об этом говорится в сюжете болгарского телеканала bTV.

35 украинцев, из которых 12 детей, "выразили протест" против их размещения в металлических бытовках и "некомфортных" для проживания условиях. Изначально беженцам с Украины, прибывшим в страну около недели назад, пообещали, что они пробудут в Елхово всего несколько дней, однако они до сих пор остаются там.

- Проблема одна: нас сюда привезли, поселили на пару дней в отель, теперь нам не говорят, когда нас отсюда расселят. Или нам уезжать домой, или… Мы не знаем, как нам быть, - разъяснил ситуацию беженец Анатолий.

Ранее сообщалось, что представители украинских общественных организаций в Швеции призвали власти страны повысить пособие для беженцев. Такое обращение активисты разместили в газете Expressen. В письме отмечается, что суточное пособие в размере 71 кроны (около 400 рублей) украинцам недостаточно, особенно учитывая дорожающей жизни.