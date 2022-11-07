Ряд косметических брендов вернутся на российский рынок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минпромторг РФ ввел запрет на параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку бренды заявили о готовности возобновить поставки на российский рынок. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт», - приводит РИА Новости заявление министерства, где уточнили, что те, кто приобрел косметику и парфюмерию данных брендов, в праве ввести ее на российскую территорию в течение трех месяцев со дня публикации соответствующего приказа.

Ведомство ввело разрешение на параллельный импорт парфюмерии и косметики марок Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, а также Helena Rubinstein и Valentino в августе этого года. Ранее эти бренды находились в списке исключений. Соответствующие меры приняли из-за недостаточных поставок товаров данных производителей в российские торговые сети.