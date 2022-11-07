Истребитель саудовских ВВС FS-15 потерпел крушение в ходе тренировочного полета Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Истребитель саудовских Военно-воздушных сил FS-15 потерпел крушение ходе учебного полета,члены экипажа выжили, сообщило в понедельник, 7 ноября, министерство обороны Саудовской Аравии в Twitter.

''Самолет королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение в ходе рутинного учебного полета в результате технической неисправности возле военно-воздушной базы короля Абдель Азиза в Восточной провинции, экипаж смог спастись", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31 разбился в Ленобласти. ЧП произошло в районе деревни Почап Лужского района.

Также ранее стало известно, что в Балтийском море потерпел крушение частный самолет: что известно о катастрофе. Известно, что самолет, вылетел из испанского города Херес-де-ла-Фронтера примерно в16:00 по московскому времени 5 сентября. По заявлению пилота, "Сессна" направлялась в город Кельн в Германии.