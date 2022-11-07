Медведев заявил, что "малороссийские вожди" с "дьявольским удовольствием" применили бы ядерное оружие против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина применила бы ядерное оружие против России и своих граждан

Политик вспомнил историю присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Южно-Африканской Республики, которая стала одним из инициаторов заключения Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Африке в 1996 году. Как заявил Медведев власти, пришедшие после крушения режима апартеида, «заняли ответственную и суверенную позицию по отношению к своему народу, соседним странам и всему мировому сообществу».

«А что мы видим на контрасте рядом с собственными границами? Убогих марионеток из неполноценного государства», - пишет зампред Совбеза во ВКонтакте, отмечая, что теперь там «горько плачут» о принятом по Будапештскому меморандуму решении о выводе расположенный на их территории ядерного арсенала.

По его словам, «малороссийские вожди … с дьявольским удовольствием» использовали бы ядерное оружие против России и своих собственных граждан. «О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу», - добавил он.