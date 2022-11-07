Индонезия упростит выдачу виз для россиян Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Индонезии со среды, 9 ноября, упростят выдачу виз для российских граждан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Генерального директората иммиграции страны.

Сообщается о запуске системы электронных виз по прибытии (e-VOA), которая станет доступна представителям 26 стран, в том числе и гражданам России. В сообщении отмечается, что данная система будет работать в аэропортах Бали и Джакарты, а для подачи заявки на получение въездных документов нужно будет загрузить первую страницу заграничного паспорта, срок действия которого должен составлять не менее полугода с момента въезда в Индонезию, а также фото.

Срок действия такой e-VOA визы будет 30 дней, и ее можно будет продлить еще раз на такой же период. Стоимость услуги составит 500 тысяч индонезийских рупий (около 1,9 тысячи рублей), а воспользоваться правом на въезд граждане смогут не позднее чем через 90 дней после оформления документа.

В сообщении также посоветовали для прохождения паспортного контроля в аэропорту иметь при себе электронную копию или распечатанную версию e-VOA, которая была направлена на e-mail, указанный при заполнении заявки.