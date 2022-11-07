Мобилизованные усилили оборону вдоль берега Днепра в районе Энергодара Фото: Александр КОЦ

Российские военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, оборудовали усиленную линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Солдаты, большая часть которых была призвана из Саратовской области, прибыли в зону военной спецоперации после подготовки на полигонах и боевого слаживания.

На передовых позициях они усилят уже действующую оборону, оборудуя вдоль берега фортификационные сооружения и огневые позиции.

"Наблюдаем за тем берегом. Противник предпринимает попытки спровоцировать. Постоянно слышны звуки лодок. С наступлением холодов все нормально - у нас тепло, жалоб пока нет", - сообщил РИА Новости один из мобилизованных.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.