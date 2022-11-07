Правительство выделит 900 млн рублей на создание восьми экотехнопарков в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков в России, на это в бюджете на 2022-й год предусмотрено 900 миллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В рамках инициативы "Экономика замкнутого цикла" правительство подготовило постановление, позволяющее начать работы по созданию восьми экологических промышленных парков в регионах, причем во всех федеральных округах. На эти цели в федеральном бюджете в 2022-м году предусмотрено свыше 900 миллионов рублей", - рассказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске хотят создать “Экотехнопарк”: единую площадку, где смогут разместиться несколько предприятий по переработке отходов.

Предполагается, что “Экотехнопарк” будет представлять собой участок муниципальной земли площадью 15-20 гектар, где смогут разместиться предприятия, занимающиеся сбором и переработкой любых отходов.