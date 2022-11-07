Медведев назвал одной из причин спецоперации угрозы Украины возобновить ядерную программу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угрозы Киева возобновить ядерную программу в большой степени повлияли на решение российских властей начать специальную военную операцию на Украине.

«Что мы видим на контрасте рядом с собственными границами? Убогих марионеток из неполноценного государства», - пишет политик во ВКонтакте, заявляя, что сегодня на Украине «горько плачут» о принятом по Будапештскому меморандуму решение, согласно которому необходимо было вывести расположенный на их территории ядерный арсенал.

Как писал сайт KP.RU, Медведев заявил, что «малороссийские вожди» хотели бы «с дьявольским удовольствием» применить ядерное оружие против России, а также своих собственных граждан. «О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу», - добавил зампред Совбеза РФ, указав на то, что это и стало одной из причин проведения специальной военной операции.