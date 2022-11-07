Запорожская область откажется от гривны в пользу рубля с 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 2023-го года рубль станет единственной официальной валютой в Запорожской области, рассказал журналистам председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"С 1 января 2023 года в Запорожской области прекратит функционировать бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль", - пояснил он в беседе с РИА Новости.

Также Рогов добавил, что после этого "гривна уйдет в историю".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.