Die Welt: день выборов в конгресс грозит стать самым мрачным в президентстве Байдена

Джо Байден Фото: REUTERS

Завтрашний день - 8 ноября 2022 года - когда в США пройдут промежуточные выборы, может стать самым мрачным в президентстве Джо Байдена, считает немецкое издание Die Welt.

Как написал автор публикации Даниэль Фридрих Штурм, Байден может столкнуться с риском как потерять лояльное большинство в обеих палатах конгресса, так и получить на важнейших постах в законодательном органе сторонников своего оппонента Дональда Трампа. Основной причиной Штурм назвал всеобщее разочарование.

"Почти каждый житель США чувствует дыру в кошельке из-за бензоколонки, аренды жилья и продуктов. "Тот, кто отдал свой голос за Байдена, должен мне деньги за бензин" теперь написано на футболках. Это бьет по настроению во многих местах", - отметил Штурм.

Ранее сайт KP.RU писал, что Байдену грозит импичмент после выборов в конгресс США.