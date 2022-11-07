Член администрации Запорожья Рогов сообщил, что Киев планирует перекрыть сухопутный коридор в Крым

Владимир Рогов сообщил данные, согласно которым большая часть военнослужащих, задействованных Киевом в Запорожье, являются иностранными наемниками Фото: Соцсети

На запорожском направлении Киев с помощью переброски крупной группировки пытается отрезать ВС РФ от снабжения и перекрыть сухопутный коридор в Крым, такое мнение озвучил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Радио КП.

«Касательно обороны на севере, сейчас ребята вгрызаются в землю в прямом смысле. Они готовятся к обороне, прекрасно понимая, сколько всего враг получил от консолидированного Запада. Достаточно посмотреть только на то, что поставили США и Италия в эти дни", - заявил Рогов.

Владимир Рогов сообщил данные, согласно которым большая часть военнослужащих, задействованных Киевом в Запорожье, являются иностранными наемниками.

В интервью Владимир Рогов не стал озвучивать количество подкрепления, прибывшего в Запорожскую область. Однако отметил, что «дух у ребят более чем боевой. Многие из них не просто служили, а имеют военные специальности, хорошие навыки и владения оружием, и строительства фортификационных укреплений. И видно, что выстроена система».

Он заявил, что «произошло боевое слаживание. Людей, держащих оборону на севере освобожденной части Запорожской области, стало намного больше».

Как подчеркнул Рогов, «стало спокойнее в плане соотношения сил и возможности ответить на выпады наших врагов».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 6 ноября ВКС РФ уничтожили до 100 иностранных наемников и националистов в районе Красного Лимана.

Утром 7 ноября воздушная тревога была объявлена в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

ВС РФ уничтожили до 200 украинских военных на купянском направлении.