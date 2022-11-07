Секретарь МИД Индонезии Утама заявил, что надеется на участие Путина и Зеленского в саммите G20

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индонезия надеется, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский смогут лично присутствовать на саммите G20 на Бали, до которого остались считанные дни, сообщило сегодня, 7 ноября, агентство ANTARA.

"Мы хотим, чтобы главы всех стран, которых мы пригласили на саммит G20, присутствовали на нем лично. Это касается и России, и Украины. Надеюсь, главы этих стран захотят приехать на Бали", - сказал секретарь МИД Индонезии Сети Утама на пресс-конференции сегодня, 7 ноября.

Секретарю задали вопрос о том, примут ли Путин и Зеленский участие в саммите G20, но Утама не уточнил, кто из лидеров будет присутствовать на встрече, а кто нет.

Ранее Bloomberg сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин очно примут участие в саммите G20 на Бали.

Также ранее стало известно, что в Индонезии готовятся к очному присутствию на саммите G20 глав всех стран, в том числе президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в понедельник 26 сентября сообщил индонезийскому агентству ANTARA глава администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно.