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НовостиПолитика7 ноября 2022 11:29

Секретарь МИД Индонезии Утама заявил, что надеется на участие Путина и Зеленского в саммите G20

При этом Утама не сказал, кто из лидеров будет присутствовать на встрече, а кто нет
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индонезия надеется, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский смогут лично присутствовать на саммите G20 на Бали, до которого остались считанные дни, сообщило сегодня, 7 ноября, агентство ANTARA.

"Мы хотим, чтобы главы всех стран, которых мы пригласили на саммит G20, присутствовали на нем лично. Это касается и России, и Украины. Надеюсь, главы этих стран захотят приехать на Бали", - сказал секретарь МИД Индонезии Сети Утама на пресс-конференции сегодня, 7 ноября.

Секретарю задали вопрос о том, примут ли Путин и Зеленский участие в саммите G20, но Утама не уточнил, кто из лидеров будет присутствовать на встрече, а кто нет.

Ранее Bloomberg сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин очно примут участие в саммите G20 на Бали.

Также ранее стало известно, что в Индонезии готовятся к очному присутствию на саммите G20 глав всех стран, в том числе президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в понедельник 26 сентября сообщил индонезийскому агентству ANTARA глава администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно.