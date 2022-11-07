Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 12:11

Губернатор Сергей Цивилев: С начала года 2,5 тысячи кузбассовцев заключили соцконтракт на поиск работы

Глава региона рассказал о социальной поддержке безработных
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Около 2,5 тысяч кузбассовцев с начала 2022 года заключили социальный контракт и обратились в службу занятости. Кроме пособия по безработице они получили единовременную выплату в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения - 13 806 рублей. После того, как человек устраивается на работу, он получает от государства еще три прожиточных минимума, по одному после каждого отработанного месяца. Такая соцпомощь начисляется независимо от размера зарплаты.

«В этом году 2 492 жителя Кузбасса воспользовались такой мерой поддержки, из них почти тысяче человек региональная служба занятости помогла трудоустроиться, - рассказал губернатор региона Сергей Цивилев. - Люди получат все положенные в рамках программы выплаты в полном объеме. Несмотря на сложные экономические условия, Кузбасс выполняет все социальные обязательства, чтобы жители региона, особенно попавшие в непростую жизненную ситуацию, чувствовали уверенность и могли рассчитывать на поддержку правительства региона».