Губернатор Сергей Цивилев: С начала года 2,5 тысячи кузбассовцев заключили соцконтракт на поиск работы

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Около 2,5 тысяч кузбассовцев с начала 2022 года заключили социальный контракт и обратились в службу занятости. Кроме пособия по безработице они получили единовременную выплату в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения - 13 806 рублей. После того, как человек устраивается на работу, он получает от государства еще три прожиточных минимума, по одному после каждого отработанного месяца. Такая соцпомощь начисляется независимо от размера зарплаты.

«В этом году 2 492 жителя Кузбасса воспользовались такой мерой поддержки, из них почти тысяче человек региональная служба занятости помогла трудоустроиться, - рассказал губернатор региона Сергей Цивилев. - Люди получат все положенные в рамках программы выплаты в полном объеме. Несмотря на сложные экономические условия, Кузбасс выполняет все социальные обязательства, чтобы жители региона, особенно попавшие в непростую жизненную ситуацию, чувствовали уверенность и могли рассчитывать на поддержку правительства региона».