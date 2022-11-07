Глава Минэкономики Франции предупредил о риске спада промпроизводства в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Евросоюзе существует реальный риск спада промышленного производства, считает министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.

«Реальным риском для Европы является промышленный спад. Риск для Европы состоит в том, что она отстает в технологическом, промышленном и экономическом отношениях, оставляя поле открытым для США и Китая», – заявил он в интервью испанской El Mundo.

Ле Мэр напомнил, что в 1990 году на ЕС приходились 25% мировой экономики, а сегодня только 17%. Китай же сейчас сравнялся с Евросоюзом по этому показателю, тогда как в 1990 году занимал лишь 3% мировой экономики, отметил министр.

По мнению главы Минэкономики Франции, промышленность Европы столкнулась с потерей конкурентоспособности, которая вызвана разницей в ценах на энергию между США и ЕС. Он призвал страны сообщества к «единому и решительному ответу» в отношении американских союзников, имея ввиду предоставляемые Вашингтоном субсидии в рамках закона о снижении инфляции.

Как считает Лэ Мэр, некоторые крупные компании, планировавшие развернуть бизнес в Европе, теперь «колеблются между европейской и американской штаб-квартирами». Министр подчеркнул, что иногда сумма субсидий, предлагаемая администрацией президента США, в четыре-десять раз превышает максимальную сумму, разрешенную Европейской комиссией. Из-за этого Франция может лишиться 10 миллиардов евро инвестиций и недополучить нескольких тысяч рабочих мест в промышленном секторе, резюмировал он.