ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО «Град» Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив по городу шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Красногоровка – Донецк (Кировский район): выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – говорится в Telegram-канале представительства.

Кроме того, украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 мм и четыре снаряда калибром 152 мм.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили свыше 110 боеприпасов по территории ДНР. Противник применял РСЗО HIMARS и «Град», ствольную артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, а также высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Погиб один человек, трое получили ранения.