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НовостиПолитика7 ноября 2022 12:32

Рогов сообщил об увеличении числа российский военных, держащих оборону на севере освобожденной части Запорожья

Стало больше возможностей ответить на выпады врагов, отметил он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Рогов сообщил об увеличении числа российский военных, держащих оборону на севере освобожденной части Запорожья

Рогов сообщил об увеличении числа российский военных, держащих оборону на севере освобожденной части Запорожья

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество военных, которые держат оборону на севере освобожденной части Запорожья, стало намного больше, об этом на Радио “Комсомольская правда” сообщил председатель движения “Мы вместе с Россией!”, член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Количество людей, которые держат оборону на севере освобожденной части Запорожской области, сейчас стало намного больше. Стало спокойнее в плане соотношения сил и возможности ответить на выпады наших врагов”, - рассказал он.

Также Рогов отметил, что “дух у ребят более чем боевой”.

Ранее сообщалось, что мобилизованные усилили оборону вдоль берега Днепра в районе Энергодара.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.