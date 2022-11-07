Рогов сообщил об увеличении числа российский военных, держащих оборону на севере освобожденной части Запорожья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество военных, которые держат оборону на севере освобожденной части Запорожья, стало намного больше, об этом на Радио “Комсомольская правда” сообщил председатель движения “Мы вместе с Россией!”, член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Количество людей, которые держат оборону на севере освобожденной части Запорожской области, сейчас стало намного больше. Стало спокойнее в плане соотношения сил и возможности ответить на выпады наших врагов”, - рассказал он.

Также Рогов отметил, что “дух у ребят более чем боевой”.

Ранее сообщалось, что мобилизованные усилили оборону вдоль берега Днепра в районе Энергодара.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.