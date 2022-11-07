В Польше пьяный украинец угнал автомобиль похоронного бюро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Варшаве пьяный украинец угнал машину похоронного бюро, сообщило издание Polsat.

"Столичные полицейские задержали 30-летнего гражданина Украины, который, имея почти четыре промилле алкоголя в крови, управлял катафалком", - уточняет издание.

Внимание сотрудников дорожной безопасности привлекла странная манера управления катафалком, вследствие чего они обратились в полицию.

"В ходе задержания он проявлял агрессию и не выполнял требований полицейских", - уточняет Polsat.

Также издание сообщило, что транспортное средство принадлежал компании, в которой украинец ранее работал.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Афинах украинцы напали на ребенка во время автопробега в поддержку России.

Также ранее мужчина с флагом Украины напал на участников акции "Бессмертный полк" в Мадриде. Правоохранительные органы задержали нападавшего.