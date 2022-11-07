Игорь Комаров и Дмитрий Азаров поблагодарили военнослужащих СВО-участников Парада Памяти в Самаре

Участие в Параде Памяти приняли более 8 тысяч человек. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Самарской области.

В понедельник, 7 ноября, в Самаре в 12-й раз прошел масштабный патриотический проект – Парад Памяти. Участие в нем приняли все регионы ПФО. Впервые мероприятие посетили гости из Дагестана, юнармейцы города Снежное ДНР. К участникам Парада Памяти обратился полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

– Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну. Их отвага, верность долгу и патриотизм – пример для нас в служении Отечеству, образец для подражания и воспитания наших детей и внуков, – отметил Игорь Комаров.

Он с особым вниманием обратился к участникам СВО и бойцам, отправляющимся в зону боевых действий.

– Сегодня, как и много лет назад, наш многонациональный народ мужественно встал плечом к плечу на борьбу во благо будущего нашей Отчизны. Дорогие воины! Будьте достойны подвига наших предков!, – обратился к военнослужащим Игорь Комаров.

Приветствуя участников и гостей Парада Памяти, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что 7 ноября – особый день в истории региона и всей России.

– Парад продемонстрировал несокрушимую мощь Красной Армии и единство нашего народа перед лицом смертельной опасности. Сегодня крайне важно, чтобы мы помнили, за что сражались и погибали наши отцы, деды и прадеды. Какой долгой и трудной была дорога к Великой Победе. Для бойцов 3-й Ударной армии, водрузивших победное Знамя над рейхстагом, для трудящихся Куйбышева, совершивших трудовой подвиг, она началась именно с этой площади, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В этом году тема Парада Памяти – «Дорога Победы». Первыми на площадь Куйбышева вышли студенты военно-учебного центра Самарского государственного технического университета в форме времен ВОВ. Следом за ними выехала восстановленная техника: мотоциклы ТИЗ АМ 600 и М 72, машины ГАЗ, бронеавтомобили, танки Т-60 и Т-70.

Всего в Параде Памяти приняли участие 106 расчетов – это более 8 тысяч человек. Еще более 10 тысяч человек прошли по площади в колонне представителей предприятий, образовательных учреждений, городов и районов Самарской области.

- Именно в такие моменты все мы особенно остро осознаем, как тесно переплетается героическое прошлое и день сегодняшний. Как поднимается в душе каждого из нас победный дух, который помог нашему народу в тяжелейших условиях отстоять свободу и независимость Родины, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - И снова, как и восемь десятилетий назад, на этой площади – бойцы, которым предстоит уйти на передовую. Наши земляки, внуки и правнуки солдат Победы унаследовали их лучшие качества – мужество, отвагу, безграничную любовь к Родине. И главное – готовность по первому зову встать на защиту Отечества. Уверен, предстоящая дорога, какой бы трудной и опасной она ни была, обязательно приведет нас к Победе. Все мы должны отчетливо осознать: единство, сплоченность и патриотизм, завещанные нам старшим поколением, – это то, что во все времена помогало нам выстоять и победить. И то, что сегодня делает нас непобедимыми.