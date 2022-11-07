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НовостиВ мире7 ноября 2022 13:13

«Укрнафта» и «Моторсич» переходят в госсобственность Украины

Также национализированы «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
«Укрнафта» и «Моторсич» переходят в госсобственность Украины

«Укрнафта» и «Моторсич» переходят в госсобственность Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько украинских предприятий будут национализированы властями Украины в рамках закона о принудительном изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения, сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) страны.

На сайте НКЦБФР сказано, что в государственную собственность переходят акций компаний «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». Национализация предприятий будет проведена также на основе решения Ставки верховного главнокомандующего и приказа верховного главнокомандующего, уточняется в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в октябре правоохранительные органы Украины задержали в Запорожье директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его обвиняют в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение. В доме у Богуслаева прошли обыски, при этом входные двери вскрывали с помощью спецоборудования.