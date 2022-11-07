Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 13:53

Умер Сергей Кузнецов, создатель группы «Ласковый май»

Сергей Кузнецов умер на 59-м году жизни
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Композитор и основатель музыкальной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Композитор и основатель музыкальной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Фото: ru.wikipedia.org

Композитор и основатель музыкальной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет, рассказали в организации «Уралконцерт».

По информации РИА Новости, он скончался в результате сердечного приступа после того, как у него оторвался тромб. Композитор умер в своем доме в Оренбурге около 16:00 по московскому времени.

Сергей Кузнецов решил основать подростковую музыкальную группу после того, как вернулся в Оренбург после армии. В родном городе он вел музыкальный кружок в школе-интернате № 2. Сделать Юрия Шатунова вокалистом нового коллектива предложил воспитанник Акбулакского детского дома Вячеслав Пономарев. Кузнецов написал для группы «Ласковый май» самую известную ее песню «Белые розы». Первое выступление коллектива состоялось в 1986 году.

После прихода к группе всесоюзной славы Кузнецов покинул коллектив, где, по его мнению, сложилась плохая моральная обстановка, и создал группу «Мама», куда звал Шатунова. Затем композитор основал еще несколько музыкальных поп-коллективов, среди которых «Чернила для пятого класса» и «Стекловата».