Умер Сергей Кузнецов, создатель группы «Ласковый май»

Композитор и основатель музыкальной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов Фото: ru.wikipedia.org

Композитор и основатель музыкальной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет, рассказали в организации «Уралконцерт».

По информации РИА Новости, он скончался в результате сердечного приступа после того, как у него оторвался тромб. Композитор умер в своем доме в Оренбурге около 16:00 по московскому времени.

Сергей Кузнецов решил основать подростковую музыкальную группу после того, как вернулся в Оренбург после армии. В родном городе он вел музыкальный кружок в школе-интернате № 2. Сделать Юрия Шатунова вокалистом нового коллектива предложил воспитанник Акбулакского детского дома Вячеслав Пономарев. Кузнецов написал для группы «Ласковый май» самую известную ее песню «Белые розы». Первое выступление коллектива состоялось в 1986 году.

После прихода к группе всесоюзной славы Кузнецов покинул коллектив, где, по его мнению, сложилась плохая моральная обстановка, и создал группу «Мама», куда звал Шатунова. Затем композитор основал еще несколько музыкальных поп-коллективов, среди которых «Чернила для пятого класса» и «Стекловата».