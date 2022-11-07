В Канаде осьминог обнял и поцеловал аквалангистку

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В провинции Британская Колумбия женщина-дайвер повстречалась в глубинах с осьминогом, который... обнял ее и поцеловал. Андреа Хамфрис говорит, что она погружалась 675 раз в течение 12 лет, и никогда такого не было, обычно осьминоги прячутся. А здесь он приблизился, обнял ее всеми щупальцами и присосками втянул ее губы - единственное, что было не закрыто на теле. Осьминог был около трех метров величиной, рассказывает женщина. Добавим, что ученые считают осьминогов очень умными по сравнению с другими морскими обитателями.

Андреа собирается снова нырнуть в то же самое место, чтобы встретиться со своим новым другом.