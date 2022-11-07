В США предлагают сокращать военную помощь Украине

В статье сообщается, что США с февраля 2022 года предоставили Вооруженным силам Украины военную помощь на сумму более 18 миллиардов долларов. Фото: REUTERS

США вынужденно сократит поставки оружия на Украину, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе, об этом в статье для National Interest заявили аналитики Даррен Спинк и Лиам Гибсон.

«Вашингтон, похоже, не в состоянии одновременно вооружать украинскую и тайваньскую армии», — отмечают авторы.

В статье сообщается, что США с февраля 2022 года предоставили Вооруженным силам Украины военную помощь на сумму более 18 миллиардов долларов. Украинской армии передали более 1,4 тысячи зенитных систем Stinger и 8,5 тысяч противотанковых комплексов Javelin. При этом США истратили почти треть запасов таких комплексов. По данным экспертов из Центра стратегических и международных исследований, для полного восстановления арсенала потребуется много лет.

Как отмечается, Тайвань «уже столкнулся с задержками поставок американской боевой техники из-за конфликта на Украине, логистических проблем и бюрократической волокиты в Вашингтоне».

Авторы утверждают, что «безудержная инфляция, высокая безработица и рецессия внутри страны, а также новый расклад сил и геополитическая обстановка на планете потребуют от правительства США непростых решений». США придется выбирать приоритетное направление во внешней политике, потому что не смогут оказать одновременной поддержки и Киеву, и Тайбэю.

Журналисты в итоге заявляют, что «Вашингтон должен с широко открытыми глазами готовиться к сценарию с боевыми действиями на два фронта, поскольку этот кошмар может стать реальностью».