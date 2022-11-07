Путин призвал не ослаблять контроль над ситуацией с коронавирусом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку ее распространение носит сезонный характер.

«Надо над этим работать, не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что все-таки вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты», – сказал российский лидер на встрече с главой Тверской области Игорем Руденей.

Глава региона в свою очередь сообщил, что сегодня в области только 30 человек находятся в больницах с коронавирусом. Власти тем не менее принимают профилактические меры, отметил он.

Как писал сайт KP.RU, за прошедшие сутки в России был выявлен 4 421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Подтвержден 61 летальный исход, выписаны в связи с выздоровлением 4 944 человека.Также за прошедшие 24 часа были госпитализированы 496 человек. По состоянию на понедельник, 7 ноября, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 468 271.