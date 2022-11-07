Экономист рассказал об инфляции в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рост цен на энергоносители привел к быстрому росту инфляции в странах Европейского союза в октябре 2022 года. Об инфляции в еврозоне рассказал руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Согласно предварительной оценке Евростата, инфляция в еврозоне в октябре 2022 года обновила исторические рекорды, ускорившись до 10,7%. Основу инфляционного давления составил рост цен на энергоносители (почти 42%), а также выросла стоимость продовольствия до 13,1%.

«В целом в представленных данных, в основных категориях потребительской инфляции, прослеживается влияние энергетического кризиса, усугубленного с весны антироссийскими санкциями», - заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Локтюхов назвал вполне логичным, что среди всех стран еврозоны наиболее высокие темпы инфляции можно отметить в странах Восточной Европы. Так «рекордсменом» по росту стали Эстония (22,4%), Латвия (21,8%) и Литва (22%), которые в менее всего обеспечены собственными товарами, имея менее эффективную энергоинфраструктуру.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов ФАН рассказал, как на фоне энергетического кризиса рушится и экономика Великобритании, где также раскручивается инфляция.

На фоне энергокризиса массовые демонстрации прошли во многих городах Европы. Как рассказывал ОТР, в итальянской Генуе примерно две тысячи сотрудников одной из энергетических компаний заблокировали автодороги в знак протеста против увольнений.