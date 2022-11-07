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НовостиОбщество7 ноября 2022 15:28

Мобилизованный инвалид вернулся домой после заметки «Ридуса»

Житель Владивостока имеет инвалидность по зрению
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мобилизованный инвалид вернулся домой после заметки «Ридуса»

Мобилизованный инвалид вернулся домой после заметки «Ридуса»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

42-летний житель Владивостока Иван Павленко, который попал под частичную мобилизацию несмотря на то, что имеет инвалидность по зрению, благополучно вернулся домой.

Ошибку военкомата исправили после обращения депутата Государственной думы РФ Ярослава Нилова (фракция ЛДПР) в Военную прокуратуру Тихоокеанского флота. В свою очередь обращение в прокуратуру парламентарий составил после ознакомления с заметкой «Ридуса» об ошибочной мобилизации инвалида Ивана Павленко.

Иван Павленко проживает не по месту прописки, поэтому не получал повестку, и решил сам пойти в военкомат, не желая быть причисленным к уклонистам. Гражданин был уверен в том, что его признают негодным к военной службе, поскольку он имеет инвалидность по зрению.

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что приемная Государственной думы РФ будет в приоритетном порядке рассматривать заявления о проблемах и ошибках с частичной мобилизацией.