Технический эксперт назвал поломки, после которых сложнее всего восстановить ноутбук Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалист компании «Твой сервис» Александр Копычев перечислил поломки, после которых сложнее всего восстановить ноутбук. Ремонту почти не поддаются ситуации, когда физически повреждены платы.

При серьезном повреждении текстолита (материала, из которого создаются платы), как правило, ноутбук не ремонтируется.

Оживить устройство очень проблематично при потере оригинальной копии BIOS или прошивки для мультиконтроллера. В последнем случае спасает только переустановка детали с платы-донора, но это совсем недешево.

Чтобы не допускать серьезных поломок, важно не перегревать устройство, вовремя чисть его от пыли и грязи. Причем справиться с ними своими силами почти невозможно, это должны делать специалисты.

Нужно также менять термопасту или кулер, тогда аппарат наверняка «проживет» долго без критических поломок.

- В определенных случаях нужна подставка для дополнительного охлаждения, - говорит эксперт "Газете.Ru"

Для некоторых ноутбуков, необходимо изначально приобретать подставку для дополнительного охлаждения, это те случаи, когда штатная система справляется с трудом.

Отслеживать температуру устройства можно специальными программами для мониторинга. Если при одинаковых нагрузках ноутбук стал греться сильнее чем раньше, стоит обратиться за диагностикой в сервисный центр.

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