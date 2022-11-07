Диетолог напомнила, что холодец содержит коллаген и помогает похудеть Фото: Олег ЗОЛОТО

Скоро сезон холодцов будет открыт. Это традиционно зимнее блюдо, которое подается с приходом холодов. Диетолог Ксения Страйкова рассказала, чем холодец полезен для организма.

В первую очередь, это коллаген, который является строительным материалом и замедляет старение костей и суставов. Он помогает активизировать витамины B и витамины A.

Если блюдо разнообразить овощами, то питательных веществ станет гораздо больше. В целом же, количество витамин и аминокислот зависит от мяса, из которого делается холодец.

Эксперт советует не ограничиваться только холодным временем года и почаще включать в рацион данное блюдо.

- Еще холодец помогает в похудении, лучше выбрать курицу или индейку. Главное правило – не передать, если вы съедите ведро холодца, то эффекта не будет. Также повышенное употребление холодца может повысить холестерин и привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, — добавила Страйкова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

А главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова напомнила, что здоровый человек может позволить себе в праздники небольшую порцию холодца – до 100–150 граммов, сообщает "Москва 24".

Директор центра реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова Константин Терновой и врач-ортопед Андрей Литвиненко предупредили в беседе с RT, что осенью у некоторых людей могут обостряться такие заболевания, как артрит и остеохондроз.