В Народной милиции ДНР заявили о полной зачистке территории Донецкого аэропорта

Союзные силы полностью зачистили территорию Донецкого аэропорта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Союзные силы полностью зачистили территорию Донецкого аэропорта, заявил полковник Народной милиции Донецкой народной республики, командир разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога.

«Позавчера Семен Пегов сообщил о полной зачистке территории Донецкого аэропорта. Подтверждаю его слова. Все здания аэропорта контролировались нашими силами еще в 2015 году. Но территория аэропорта огромна, более 10 квадратных километров, и в районе Опытного еще оставались не занятые нами позиции», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Жоги, эти позиции были взяты союзными восками больше месяца, однако водрузить знамя они решили только сейчас, когда противник был отброшен за трассу М-4.

Напомним, в сентябре Вооруженные формирования Украины предприняли попытку прорваться к Донецкому аэропорту, группа атакующих была ликвидирована.