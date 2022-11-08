Медведь укусил семилетнего ребенка за плечо в Амурской области

Цирковой медведь укусил семилетнего ребенка.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Семилетний мальчик пострадал во время фотографирования с цирковыми животными в Амурской области. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.
Инцидент произошел в понедельник 7 ноября в поселке Поярково в Приамурье. Ребенок фотографировался с цирковым медведем, когда животное укусило его за плечо.
«В понедельник в посёлке Поярково Михайловского района после представления приезжей цирковой труппы во время фотографирования с медведем, животное укусило 7-летнего мальчика за плечо», - сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, медики осмотрели его и отправили домой. Проводится доследственная проверка.
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