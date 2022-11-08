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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 1:25

Сорок автомобилей попали в аварию на мосту под Владивостоком

На трассе был гололед
Мария ПАВЛОВА
В нескольких ДТП на мосту под Владивостоком столкнулись 40 авто. Фото: УМВД РФ по Приморскому краю.

В нескольких ДТП на мосту под Владивостоком столкнулись 40 авто. Фото: УМВД РФ по Приморскому краю.

Два человека пострадали в результате столкновения в общей сложности сорока автомобилей на мосту около поселка Угловое под Владивосоком. Среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Сообщается, что утром во вторник 8 ноября на мосту произошло шесть аварий, в которых столкнулись в общей сложности сорок авто.

Причиной массовой аварии правоохранительные органы называют то, что водители не соблюдали безопасную дистанцию. Также сообщается, что определенную роль сыграли и погодные условия - утром на мосту был гололед.

Ранее 10 автомобилей столкнулись на дороге Красноярск – Железногорск. Также сообщалось, что пять автомобилей столкнулись на Булатниковой улице в Москве.

В августе массовая авария с участием скорой помощи заблокировала Тучков мост в Санкт-Петербурге.