Турция запретила с ноября 2022 года пролет самолетов из России с двойной регистрацией Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Турции с начала ноября 2022 года запретили пролет через свое воздушное пространство для российских самолетов с двойной регистрацией, сообщило РБК со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники в двух российских авиаперевозчиках.

Вследствие необходимости облетать Турцию, как уточнила Подгорная, длительность рейсов, например, в Египет увеличилась на 20–30 минут. Но это никак не отразилось на стоимости туров, добавила она.

Ранее сайт KP.RU писал, что Болгария отказалась предоставлять воздушный коридор для российского правительственного самолета с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на борту из-за санкций ЕС. Об этом журналистам 6 июня 2022 года сообщили в МИД Болгарии.

Напомним, 27 февраля текущего года на фоне объявления Москвой специальной военной операции на Украине главы МИД стран-членов Евросоюза объявили о решении закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. Об аналогичных мерах объявили и некоторые другие государства.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.