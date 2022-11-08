The Washington Times: на выборах в американский конгресс столкнутся две "разные Америки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Промежуточные выборы в конгресс США покажут, куда идет страна – к выздоровлению или к погибели, сообщает издание The Washington Times.

В бюллетенях, как отмечается в публикации, в 2022-м году встретятся "две в корне разные Америки". Республиканцы хотят видеть энергонезависимое, патриотичное и религиозное государство. Демократы же выступают за право детей самостоятельно определять свой пол, призывают в темноте ради зеленой повестки и пускают в страну большое число нелегальных иммигрантов, отмечает автор статьи.

"В одной Америке высшая ценность - справедливость. В другой белых детей учат себя ненавидеть, а колледжи выступают за положительную дискриминацию", - говорится в материале издания.

Нации следует определиться, в какой из Америк она хочет жить, подытожил автор.

Ранее сайт KP.RU писал, что США обвиняют Россию в попытке вмешаться в промежуточные выборы в конгресс.

Напомним в США сегодня, 8 ноября 2022 года, начинаются промежуточные выборы в конгресс. Они определят не только политическую повестку развития государства на ближайшие два года, но и ответят на вопрос, получится ли у Джо Байдена избежать импичмента и снова побороться за президентское кресло в 2024-м году.