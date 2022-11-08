Минпромторг России пообещал устранить дефицит антибиотика “Амоксиклав” в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аптеки Москвы столкнулись с нехваткой антибиотиков на основе амоксициллина, в Минпромторге РФ агентству РИА Новости подтвердили факт дефицита, но уверили, что в ближайшее время поставки будут налажены.

Также в ведомстве объяснили причины повышенного спроса на такие препараты в настоящее время.

"Это и сезонный подъем заболеваемости инфекционными болезнями, и покупка препарата в аптеках гражданами "про запас" (несмотря на то, что медикамент - рецептурный)", - уточнили в Минпромторге агентству.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован дефицит популярных антибиотиков. Препараты широкого спектра исчезают с аптечных полок. Речь шла о перебоях в поставках с “Амоксиклавом”, “Аугментином”, “Экоклавом”, “Панклавом”. Так, например, первый препарат в последний раз поступал в аптеки еще в июне. Поставок нет из-за того, что товар отсутствует на складах поставщиков, объяснили в Ассоциации независимых аптек.