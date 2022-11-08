Россия и США решили возобновить диалог по ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Контакты России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продолжаются. В конце ноября-начале декабря 2022 года может состояться заседание двусторонней комиссии по ДСНВ-3, оно будет первым после начала спецоперации России на Украине, пишет “Коммерсантъ”.

Три источника издания сообщили о планах России и США возобновить диалог по ДСНВ на новой площадке.Как уточняется, встреча впервые может состояться в Ближневосточном регионе. Ранее заседания проходили в Женеве, но Россия больше не видит в Швейцарии нейтральную сторону и не желает вести переговоры с третьими сторонами на ее территории.

Ранее ООН выступила с призывом к России и Америке. Организация попросила разрешить все проблемы, которые касаются доступа в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и допустить инспекторов до инспекций. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.