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НовостиАвто8 ноября 2022 6:03

Ветеринар дал советы, которые помогут обнаружить кошку, спрятавшуюся под капот машины

Осенью животные забираются под капот и в колесные арки особенно часто
Елена АКИМОВА
Ветеринар дал советы, которые помогут обнаружить кошку, спрятавшуюся под капот машины

Ветеринар дал советы, которые помогут обнаружить кошку, спрятавшуюся под капот машины

В холодное время года уличные животные часто прячутся под капот припаркованной машины. Еще они могут находить укрытие в колесных арках. Таким образом животные не только греются, но и сушат шерсть.

Промозглая погода, с туманом, моросью и температурой воздуха около ноля самая неприятная для уличных животных. Они промокают, и шерстка теряет теплоизолирующие свойства.

В таких условиях котейка получает смертельное переохлаждение и поэтому пытается найти укромное место, чтобы просушиться.

- Такая погода особенно опасна для уличных животных. Смертельно опасно именно намокнуть, а не мороз. В Мороз они могут греть «шубку» на солнце, — говорит NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Источниками тепла являются припаркованные машины. Осенью животные забираются в них особенно часто. Так что прежде, чем тронуться с места, автовладельцу стоит проверить транспорт на наличие животных.

- Можно постучать по капоту, громкий звук спугнет животное. Не поленитесь открыть капот, но часто визуальный осмотр не дает результата. Можно перед тем, как тронуться, нажать на клаксон, - советует ветеринар.

При запуске двигателя кошка может получить травмы, порой несовместимые с жизнью.