Стала известна минимальная зарплата призванных по частичной мобилизации в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации россиянина составит 195 тысяч рублей, сообщил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

"Минимальная сумма, которую будут получать военные, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей", - уточнил представитель ведомства.

Он также добавил, что эта сумма включает ежемесячную соцвыплату и денежное довольствие военнослужащего, которое, в первую очередь, зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал завершить мероприятия по частичной мобилизации 31 октября 2022.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.