Захарова заявила, что на Украине воцарился “управляющий шариковыми Швондер”

Мария Заахарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти, готовя снос памятников российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову, уверенно продвигаются на пути диктатуры, государством правят Швондер и шариковы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Верной дорогой идут товарищи. Дорогой диктатуры. Только не пролетариата, а либерализма. Закрыв щитами царицу, чтобы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми", - отметила Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

Также дипломат добавила, что в настоящее время власти на Украине делают так, чтобы “ничего европейского в Одессе не осталось”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.