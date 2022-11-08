Набиуллина считает, что мировой экономике грозит полномасштабный кризис

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация в мировой экономике и баланс рисков в течение последних месяцев сместились в сторону более "жесткого" варианта развития событий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в ходе заседания комитетов Госдумы РФ, рассматривающих "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов".

"В течение последних месяцев ситуация и баланс рисков для мировой экономики - они несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, но более жесткого варианта развития ситуации", - отметила Набиуллина.

Ранее Василий Небензя заявил, что миру грозит небывалый экономический кризис из-за антироссийских санкций. При этом дипломат отметил, что пока еще не поздно изменить складывающуюся ситуацию, добившись бесперебойных поставок, в частности, продуктов питания, что дало бы возможность стабилизировать продовольственные рынки. Но главным условием для этого является отказ Запада от односторонних ограничений, подчеркнул он.