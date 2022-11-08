Дом народного единства предоставит новые возможности нижегородским НКО

Дом народного единства в Нижнем Новгороде. Фото: Валентина ТИТОВА

Возможности Дома народного единства, которые появятся с открытием его новой площадки, презентовали журналистам 3 ноября в рамках трехдневного пресс-тура, организованного всероссийским проектом «Народов много – Родина одна». Залы для мероприятий, коворкинги, переговорные – некоммерческие организации в буквальном смысле обретут свой Дом. Располагаться он будет по адресу улица Белинского, 9 Б в Нижнем Новгороде.

О перспективах и текущей деятельности рассказал руководитель ресурсного отдела Дома народного единства Андрей Жильцов.

- Дом народного единства - площадка для развития гражданского общества. Одно из ключевых направлений – ресурсная поддержка и взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями. Мы объединяем неравнодушных и инициативных людей и гордимся тем, что в Нижегородской области их много, - поделился Андрей Жильцов.

Особое внимание уделяется воспитанию патриотизма и укреплению межнациональных отношений. Нижегородская область – регион, в котором проживают представители более 100 народов. Они дружно отмечают праздники, знакомят со своей культурой и традициями, совместно участвуют в общественно значимых событиях. Активно взаимодействует с ними и Дом народного единства, выступая организатором и партнером разных мероприятий. Так, в этом году с участием национально-культурных автономий провели празднование Дня славянской письменности, национальные команды сразились в турнире по мини-футболу «Матч дружбы». .

- Мы работаем вместе с Домом народного единства с момента его образования и очень ценим теплый прием, который здесь оказывают. Благодаря помощи со стороны ресурсного центра можем открыть новые страницы в своей деятельности, - рассказала председатель НРО «Ассамблея народов России» Ольга Шумакова.

Нижегородское региональное отделение Ассамблеи проводит множество мероприятий и создает условия для взаимодействия и сотрудничества представителей разных национальностей.

Также в рамках пресс-тура, посвященного Дню народного единства, участникам рассказали об исторических предпосылках праздника и о роли Нижнего Новгорода. А еще участников познакомили с молодыми мастерами стрит-арта, которые приехали из разных уголков России и трудились в столице Приволжья.

Справка:

Информационный проект «Народов много – Родина одна» создан при поддержке общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», председателем которой является руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации Владимир Васильев.

Проект рассказывает об истории, традициях и достижениях различных народов, населяющих нашу страну. В списке задач этой кампании сплочение многонационального российского народа, укрепление доверительных отношений и ознакомление с культурой и традициями различных народов.