В России зафиксировано 4300 новых случаев заражений коронавирусом на 8 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Свыше 4,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, по данным на 8 ноября 2022 года, умерли 63 человека, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Выявлено 4 320 новых случаев коронавируса. Умерли за сутки 63 человека", - уточняется в сообщении.

За этот же период времени выздоровели 8 123 человека, что на 64,3% больше в сравнении с 7 ноября.

Ранее сайт KP.RU публиковал прогнозы экспертов о том, когда закончится пандемия коронавируса. Так, по словам главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, пандемия COVID-19 должна завершиться в обозримом будущем, так как число смертей от вируса осенью 2022 года значительно уменьшилось. Он также обратился к мировому сообществу с просьбой инвестировать в вакцинацию и тестирование населения.

Также ранее ученые заявляли, что новая пандемия скоро придет, и она будет страшнее ковида. Причинами станут глобальное потепление и торговля дикими животными