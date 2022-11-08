Генпрокуратура проверит блогера Некоглая за глумливую пародию на видео с российским солдатом-героем

Блогер Некоглай, фото: скриншот с видео

Популярный блогер-миллионник Некоглай накануне выложил видео, в котором он глумится над подвигом российского солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами ВС Украины, теперь тиктокера ждет проверка со стороны Прокуратуры РФ.

Впоследствии блогер удалил это видео. но оно уже успело распространиться по Сети.

Лига безопасного интернета планирует обратится в Генпрокуратуру и МВД России в связи с наличием признаков состава преступления в действиях блогера Некоглая, предусмотренных статьей 280.3 УК РФ “Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации”.

Ранее сообщалось, что российский военный дважды отбросил подлетающие к нему гранаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры, снятые с беспилотника, показал Telegram-канал “Военкоры Русской Весны”. На видеоролике видно, что солдат ВС России успешно отбил гранаты, которые были сброшены на него украинскими военными. Кадры заканчиваются после третьей неудачной попытки бойцов ВСУ.