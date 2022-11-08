Политолог оценил вероятность политического кризиса в США после выборов в Конгресс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский политолог Малик Дудаков полагает, что на выборах в Конгресс США, которые назначены во вторник, 8 ноября, со значительным отрывом победу одержит Республиканская партия, после чего последует политический кризис.

По словам специалиста, американские граждане считают, что у Демократической партии нет шансов удержать даже одну палату в Конгрессе.

«Скорее всего, по итогам этих выборов демократы потеряют порядка 30-40 мест в нижней палате, то есть палате представителей, и 2-3 или даже 4 места в сенате», - рассказал эксперт в беседе с «Лента.ру», отметив, что таким образом Республиканская партия сможет сформировать свое большинство в обеих палатах.

Дудаков также заявил о том, что демократы могут проиграть и местные выборы. Как он отметил, они могут «потерпеть поражение в традиционно либеральных штатах, таких как Нью-Йорк и Орегон, где они могут проиграть в губернаторских гонках».

Специалист уточнил, что возможный проигрыш связан с низким рейтингом президента США Джо Байдена, а также самой Демократической партии в целом. По его словам, с ними связывают такие проблемы как «рекордную инфляцию, волну преступности, топливный и иммиграционный кризисы».

Ранее эксперты в беседе с «Известия», указав на результаты опроса, заявили, что по итогам промежуточных выборов в США обе палаты Конгресса перейдут под контроль Республиканской партии, однако отметили, что интрига сохраняется вокруг Сената.

Тем временем экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT заявил, что после выборов в Конгресс США «сначала доллар пойдёт вниз, а затем утянет за собой евро».