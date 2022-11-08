Захарова: в выборы в конгресс США вмешивается Трамп, а не Россия

Мария Захарова, фото: Александр Щербак/ТАСС

В выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а бывший американский президент Дональд Трамп, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это, по-моему, сезонное, только не у нас, а у них. Поэтому все в их руках... Классика, в общем, ничего нового", - иронично ответила Захарова в эфире "Прямого контакта" с Владимиром Соловьевым на вопрос ведущего, "вмешались ли мы уже в их выборы".

При этом дипломат отметила, что "сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп".

Ранее сайт KP.RU писал, что США обвиняют Россию в попытке вмешаться в промежуточные выборы в конгресс.

Напомним, в США сегодня, 8 ноября 2022 года, начинаются промежуточные выборы в конгресс. Они определят не только политическую повестку развития государства на ближайшие два года, но и ответят на вопрос, получится ли у Джо Байдена избежать импичмента и снова побороться за президентское кресло в 2024-м году.