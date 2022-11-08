ЦБ РФ планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 2025 году

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Фото: REUTERS

Центральный банк России планирует вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 2025 году, об этом сообщил глава учреждения Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов".

«Ключевая ставка будет находиться на таком уровне, чтобы постепенно снижать инфляцию, это значит, она будет какое-то время будет чуть повыше нейтрального диапазона. К нейтральному мы рассчитываем вернуться в 2025 году», - заявила глава регулятора.

Набиуллина уточнила, что «в целом оцениваем во всех сценариях ставку в 5-6% именно как нейтральную ставку».

Она напомнила, что нейтральная ставка не ведет ни к росту инфляции, ни к снижению инфляции, «экономика находится, что называется, на своем потенциале».

Глава Банка России заявила, что «мы сознательно не стремимся снизить инфляцию к цели быстрее: структурная перестройка экономики требует изменения относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. И этот процесс будет проходить менее болезненно, если общий уровень цен временно будет расти чуть быстрее, чем в нормальных обстоятельствах”.

Набиуллина отметила, что текущий уровень ставки в 7,5% «адекватно отражает текущий баланс рисков для инфляции».