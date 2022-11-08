На строительство экотехнопарка в Нижегородской области направлено почти полтора миллиарда рублей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (справа) и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. Фото: Кирилл МАРТЫНОВ/pravda-nn.ru

Глава региона пояснил, что площадка для реализации проекта в регионе определена совместно с Российским экологическим оператором. Экотехнопарк создадут на территории промышленной зоны завода «Заря» в Дзержинске.

«При поддержке РЭО на площадке будет создана необходимая инфраструктура, что позволит потом привлечь сюда резидентов. В качестве сырьевой базы планируется использовать также отходы производства и потребления. Это значит, что Нижегородская область снова станет площадкой для применения новейших экологических технологий. Кроме того, будут создаваться рабочие места, появятся большие возможности для роста профильных специалистов. Для успешного развития в этом направлении у нас есть научная, кадровая, промышленная база. Благодарю Правительство России, компанию „Российский экологический оператор“ и наших партнеров за доверие», — заявил Глеб Никитин.

Пилотные проекты по созданию экотехнопарков планируется реализовать в восьми регионах нашей страны.

В течение следующих двух лет такие объекты обустроят в Нижегородской, Ленинградской, Московской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях. Средства в размере 9,4 млрд рублей на реализацию программы будут выделены из федерального бюджета. Застройщиком станет компания «Экологический цифровой оператор» —дочернее предприятие публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

«Создание экологических промышленных парков существенно приблизит регион к целям нацпроекта „Экология“, которые ставит президент России Владимир Путин. К 2030 году необходимо снизить вдвое объем отходов, отправляемых на полигоны, а саму сортировку отходов довести до ста процентов», — отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

До 1 марта 2023 года должны быть завершены проектно-изыскательские работы с получением заключений государственных экспертиз. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области уже организовало работу по координации данного проекта на территории региона. В частности, проведена работа с Кадастровой палатой, Росреестром и администрацией городского округа Дзержинск по предоставлению земельного участка для реализации проекта.

Основная задача строительства экопромышленных технопарков — в увеличении к 2024 году долю использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в строительстве — до 20%, в промышленности — до 15%.

Напомним, что 3 июня 2022 года министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве между министерством и Российским экологическим оператором. Документ, подписанный в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР-2022»), предполагает внедрение инновационных разработок в деятельность отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона.

НАША СПРАВКА

Реализация национального проекта «Экология» в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта — эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Обезвреживание опасных отходов», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение рек и озер», «Национальные парки и заповедники», «Сохранение лесов», «Экопросвещение» и «Мониторинг окружающей среды».