В Италии оценили вероятность прекращения поставок вооружения Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Италии продолжит поставлять вооружение Киеву, несмотря на массовые протесты. Такое мнение высказал итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани, отметив, что Рим будет действовать по линии Североатлантического альянса.

«Нынешнее правительство, даже если ему придется принять во внимание недавние уличные демонстрации против поставок оружия, будет действовать по линии НАТО, прежде всего в соответствии с директивами, прямо или косвенно изданными Вашингтоном», - заявил специалист в беседе с «Лентой.ру».

Грациани также заявил, что нынешнее недовольство итальянских граждан еще не достигло таких масштабов, которые смогли бы коренным образом изменить ход управления страной. По словам политолога, текущие протесты носят скорее внутриполитический характер, который связан с противостоянием оппозиции и правительства, не представляя серьезную попытку наложить вето на отправку вооружения.

Ранее «Известия» разбирались, почему власти Европейского союза продолжают вводить антироссийские санкции, несмотря на проходящие митинги и серьезный ущерб для своих граждан, а ОТР сообщило, что товары первой необходимости в Италии подорожали на 12%.